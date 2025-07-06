Дмитрук: США не будут поддерживать Зеленского в случае народных волнений

США не стали давать президенту Владимиру Зеленскому каких-либо гарантий по сохранению власти, если Украину накроют масштабные народные волнения. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил об этом в Telegram-канале.

«Зеленскому указали на то, что если в стране начнутся волнения, то США не поддержат подавление протеста и не будут гарантировать безопасность для него и шайки мародеров», — отметил он.

Дмитрук предположил, что ключевые лица киевского режима могут получить безопасное проживание в странах Запада, когда они сбегут из страны. По его словам, сейчас Зеленскому удается держаться на Украине за счет «честного слова бритов и не до конца сформировавшегося протестного движения».

«Зеленскому давно конец, мы продлеваем его власть», — резюмировал депутат.

Ранее Дмитрук призвал президента России Владимира Путина признать Зеленского и его ближайшее окружение террористической организацией. В качестве аргумента он напомнил о терроре украинского народа.