Блинкен признался в ответственности США за атаки по Крыму | 360°

13 мая 2024, 11:24
Блинкен признался в ответственности США за атаки по Крыму
Политик Смирнов: США открыто взяли на себя ответственность за удары по Крыму
Госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил, что США поставляют Украине оружие и тем самым берут на себя ответственность за попытки атаковать Крым. Об этом РИА «Новости» заявил председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
Он прокомментировал высказывание Блинкена телеканалу CBS News и подчеркнул, что из-за действий США погибают люди.
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«Заявления госсекретаря Блинкена говорят, что США открыто берут на себя ответственность за атаки на Россию и массовые убийства мирных российских граждан», — указал крымский политик.
Смирнов также отметил, что Белый дом провоцирует Россию на ответные действия в отношении стран Запада. По его словам, действия США ускоряют приближение третьей мировой войны.
«Это будет катастрофа не только для всей Европы, но и для американцев, в том числе и для господина Блинкена», — заключил политик.
Ранее ВСУ атаковали ракетами Storm Shadow территорию Крыма. По данным Минобороны, в ночь на 13 мая над полуостровом сбили четыре снаряда.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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