Силы ПВО отразили атаку БПЛА, ракетами Storm Shadow и снарядами «Ольха» по России | 360°

Происшествия 13 мая 2024, 07:50 Силы ПВО отразили атаку БПЛА, ракетами Storm Shadow и снарядами «Ольха» по России Минобороны России: ПВО ночью сбила над Крымом четыре ракеты Storm Shadow РИА «Новости»

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Ночью регионы России пытались атаковать при помощи беспилотников, британских ракет Storm Shadow и реактивных снарядов «Ольха». Силы ПВО нейтрализовали угрозу, сообщило Минобороны.

«В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки <…> по объектам на территории Российской Федерации», — объявила пресс-служба.

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Больше всего воздушных целей поразили над Белгородской областью — 12 снарядов реактивных систем залпового огня «Ольха» и столько же БПЛА самолетного типа. В Крыму, по данным Минобороны, уничтожили семь дронов и четыре авиационные управляемые ракеты Storm Shadow. В Курской области нейтрализовали восемь беспилотников, в Липецкой — четыре.

В Крыму дважды за утром перекрывали движение по мосту через Керченский пролив. Последнее ограничение вводили в 07:12.