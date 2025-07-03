Главу ЦРУ Джона Рэтклиффа попросили продолжать публикацию разоблачений лжи о вмешательстве России в выборы США в 2016 году. Соответствующий призыв на странице в социальной сети X опубликовал сын американского президента Дональд Трамп — младший.

«Ого, даже профессиональные сотрудники ЦРУ теперь признают, что [бывший директор Джон] Бреннан и его дружки сфальсифицировали оценку разведывательного сообщества, чтобы навредить Трампу», — написал он.

Так Трамп-младший прокомментировал пост Рэтклиффа о том, что оценка выборов в 2016 году осуществлялась в условиях «нетипичного и коррумпированного процесса на фоне политически ангажированной атмосферы».

Ранее политолог, член экспертного клуба «Дигория» Леонид Васильев прокомментировал заявление сына президента США Эрика Трампа о возможном участии членов семьи в последующих президентских выборах.