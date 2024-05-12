США помогут Украине в создании угрозы для Крыма | 360°

12 мая 2024, 20:33
США помогут Украине в создании угрозы для Крыма
Блинкен: США ускорят поставки ВСУ ради создания угрозы в Крыму
Власти США приложили все усилия, чтобы ускорить поставки оружия Украине, в том числе для создания угрозы Крыму. Об этом госсекретарь Энтони Блинкен заявил в интервью телеканалу CBS News.
«Мы делаем все, что можем, чтобы ускорить оказание помощи. То же самое делают европейцы», — сказал он.
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По словам дипломата, в Вашингтоне надеются, что Вооруженные силы Украины достигнут продвижения «на востоке». Блинкен выразил уверенность, что украинская армия также способна развивать успехи на Черном море, в том числе угрожая ВС России в Крыму. Для этих целей США предоставят ВСУ все необходимые системы вооружений.
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби ранее признал, что армия России смогла добиться успехов в зоне спецоперации. Эти достижения он связал с длительной задержкой передачи американской военной помощи ВСУ.
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