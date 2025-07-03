Ликсутов: два столичных предприятия подтвердили статус промышленного комплекса

Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Духова и Московский машиностроительный завод «Авангард» подтвердили статус промышленного комплекса, присвоенный им в 2017 году. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Это позволит предприятиям получить налоговые льготы и использовать сэкономленные деньги на дальнейшее развитие. В частности, налог на недвижимое имущество снизится вполовину, земельный — на 20%, а ставка аренды земли составит 0,3% от кадастровой стоимости участка.

Статус выдается сроком на 10 лет и требует ежегодного подтверждения. Для этого необходимо, чтобы предприятие соответствовало ряду критериев экономической эффективности.

«В их числе объем выручки в расчете на работника, фонд оплаты труда, а также уровень средней заработной платы работников и другие параметры», — сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Предприятия входят в состав крупных корпораций: ВНИИА имени Духова — Росатома, а завод «Авангард» — концерна «Алмаз-Антей».