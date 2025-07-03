Производство первых российских платежных терминалов запустили во Фрязине

Во Фрязине на заводе «Инферит» началось серийное производство отечественных платежных терминалов. Устройство, разработанное компанией «Сомерс», которое входит в группу Softline, стало первым российским ПИН-падом, внесенным в реестр Минпромторга.

Новое оборудование полностью соответствует международным стандартам и предназначено для замены ушедших с рынка зарубежных аналогов.

«Порядка 60 тысяч устройств компания планирует выпустить уже в этом году. Полная мощность производства составляет 150 тысяч терминалов в год», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Уникальность устройства «Сомерс Р180» заключается в его полной локализации — от аппаратной части до программного обеспечения. Устройство поддерживает все современные платежные технологии, включая NFC, систему быстрых платежей и сервис «Волна» от НСПК.

Особенностью терминала стала автоматическая передача суммы покупки, что ускоряет обслуживание клиентов.

«„Сомерс Р180“ — это так называемый умный ПИН-пад, эквайринговое устройство, способное самостоятельно обрабатывать транзакции. Оно работает на базе модифицированной нами Linux, оснащено процессором Cortex-A7, имеет 256 мегабайтов оперативной и 256 мегабайтов флеш-памяти, что достаточно для стабильной работы», — рассказал сооснователь компании Александр Шпет.

Важным этапом стало успешное прохождение сертификации ядра ридера платежной системы «Мир».