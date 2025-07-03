Марсианский метеорит продадут за 4 миллиона евро в Нью-Йорке

Марсианский метеорит NWA 16788 намерены продать за четыре миллиона евро в Нью-Йорке. Камень выставили на аукционе Sotheby’s, сообщил телеканал CNN .

Впервые частичку планеты обнаружили в 2023 году в Нигере. Его нашел профессионал — охотник за метеоритами. Камень весит 24,5 килограмма.

NWA 16788 состоит на 21,2% из особого стекла — маскелинита, который образуется после столкновения астероидов с Марсом.

Всего на земле есть примерно 400 марсианских метеоритов. Камни образовались после столкновений космических тел с Красной планетой. Потом метеоры попали в космос, а дальше притянулись к Земле.

Ранее житель Лыткарина нашел кусок метеорита шириной шесть сантиметров. Он наткнулся на камень при бурении артезианской скважины на глубине 100 метров. Мужчина выставил находку на продажу, оценив в 50 тысяч рублей.