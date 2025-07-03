Грантовый конкурс социальных проектов проведут в Подмосковье

Прием заявок на грантовый конкурс на реализацию социально значимых проектов продлили в Подмосковье до 14 июля. В этом году общая сумма субсидий превысит 92 миллиона рублей.

Как рассказали в региональном министерстве информации и молодежной политики, конкурс проводят совместно с Фондом президентских грантов. Подать заявку могут все зарегистрированные в Подмосковье НКО, которые соответствуют требованиям. Им нужно будет описать идею своего проекта, его социальную значимость и планируемые результаты.

В этом году на гранты в области культуры и искусства направят 29 миллионов рублей, в социальной защите — 34 миллиона, в молодежной политике — 14 миллионов, в волонтерской деятельности — 14,5 миллиона.

Конкурс проведут в четыре этапа. Результаты опубликуют в сентябре.

Узнать больше об условиях участия можно по ссылке.