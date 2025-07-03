Партию гумпомощи отправили в военный госпиталь в Краснознаменске из Можайска

Новый гуманитарный груз собрали активисты Можайска для участников спецоперации. К акции присоединились неравнодушные жители, школьники и семьи местных бойцов.

В посылку вошли гигиенические средства, одежда и продукты. Волонтеры из Можайска привезли их в военный госпиталь Краснознаменска.

Помощь собрали на благотворительном концерте. Его организовали спортсменки федерации художественной гимнастики Можайского округа.

Школьники и воспитанники детсадов муниципалитета передали около 100 рюкзаков, которые пригодятся военнослужащим при выписке. Также угощения для пациентов госпиталя подготовили матери погибших бойцов.

Кроме того, 10 коробок можайского молока отправили в зону спецоперации. Посылку передали представителю местного отделения «Боевого братства» Ирине Родионовой.

«Мы передаем гуманитарную помощь „Боевому братству“ города Краснознаменск для отправки нашим ребятам в прифронтовой госпиталь. Мы желаем нашим бойцам скорейшего выздоровления и надеемся, что наша поддержка подарит им новые силы», — сказала заместитель главы Можайского муниципального округа Елена Заболотная.

Также воспитанники народного коллектива ансамбля песни «Калинка» представили для бойцов, проходящих лечение, концерт. Они передали талисманы «Ангелы Победы» и письма с пожеланиями от детей Можайска. А медикам вручили икону с изображением Святителя Николая.