Армия России ударила по военным аэродромам ВСУ
Российские войска нанесли удары по военные аэродромам, цехам производства, а также по местам сборки и хранения беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Поражение украинской военной инфраструктуре нанесли оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок российских войск.
За минувшие сутки армия также атаковала скопления живой силы и техники противника в 152 районах.
Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев ранее заявил, что ВС России нанесли удар по аэродрому и военному городку Прилуки в Черниговской области Украины.
За прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над российскими регионами 27 украинских беспилотников.
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