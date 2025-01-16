Армия России ударила по военным аэродромам ВСУ

Российские войска нанесли удары по военные аэродромам, цехам производства, а также по местам сборки и хранения беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Поражение украинской военной инфраструктуре нанесли оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок российских войск.

За минувшие сутки армия также атаковала скопления живой силы и техники противника в 152 районах.

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев ранее заявил, что ВС России нанесли удар по аэродрому и военному городку Прилуки в Черниговской области Украины.

За прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над российскими регионами 27 украинских беспилотников.