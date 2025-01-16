Над российскими регионами за ночь уничтожили 27 украинских дронов

За минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны сбили 27 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов. Над Белгородской областью уничтожили 15 БПЛА, над Воронежской — семь, над Тамбовской — три, над Курской — два», — отметили в ведомстве.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов запретил публиковать в Сети кадры работы средств противовоздушной обороны до конца текущего года. Также в городе продлили ограничение на запуск дронов. Делать это позволили только оборонщикам, органам власти и представителям киноиндустрии.

В среду, 15 января, жительница Белгородской области пострадала после удара украинского беспилотника.