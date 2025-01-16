В Черниговской области нанесли удар по военному городку и аэродрому

Российские военные нанесли удар по аэродрому и военному городку Прилуки Черниговской области Украины. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, взрывы прогремели примерно в начале первого часа ночи 16 января. Взрыв в направлении «военный городок № 3». Там же есть аэродром, по которому ранее прилетало несколько раз, но взлетную полосу восстанавливали, она действующая», — сказал он.

Российские войска в ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты регулярно бьют по местам расположения личного состава, наемников и техники, а также инфраструктуре противника: объектам связи, военного управления, оборонной промышленности и энергетики.

Днем ранее электроподстанция загорелась в центре Киева недалеко от офиса президента Украины Владимира Зеленского.