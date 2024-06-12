Адвокат назвал условие прекращения дела против генерала Попова

Аграновский: дело против Попова могут прекратить, если он отличится на СВО

Уголовное дело против экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова могут прекратить, если он не только отправится в зону СВО, но и отличится там. Об этом заявил РИА «Новости» адвокат Дмитрий Аграновский.

По словам юриста, обязательным фактором должно стать получение обвиняемым в мошенничестве в особо крупном размере генералом государственной награды во время участия в специально военной операции на Украине.

Накануне адвокат Попова Сергей Буйновский выразил мнение, что расследование дела в отношении его подзащитного приостановят, если тот выразит желание отправится в зону специальной военной операции.

Попова обвинили в хищении более 1700 тонн изделий металлопроката, которые предназначались для строительства оборонительных сооружений в зоне СВО.

Ранее бывший режиссер детского киножурнала «Ералаш» Илья Белостоцкий заявил, что с него сняли судимость после того, как он получил госнаграду за участие в спепцоперации.