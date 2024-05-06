Экс-режиссер «Ералаша» избавился от судимости за педофилию после участия в СВО | 360°

Спецоперация 06 мая 2024, 19:26 Экс-режиссер «Ералаша» избавился от судимости за педофилию после участия в СВО Награжденный за участие в СВО экс-режиссер «Ералаша» снял судимость за педофилию РИА «Новости»

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Осужденный за развратные действия в отношении несовершеннолетних бывший режиссер детского киножурнала «Ералаш» Илья Белостоцкий ушел от наказания и избавился от судимости. В комментарии изданию MSK1.Ru он пояснил, что это стало возможным после получения медали за участие в специальной военной операции.

«Я был награжден государственной наградой — медалью „За спасение погибавших“. По российским законам я освобожден от наказания, и с меня снята судимость», — заявил Белостоцкий.

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По данным журналистов, в зоне спецоперации режиссер служит медиком в штурмовом отряде.

Илья Белостоцкий подписал контракт с Минобороны для участия в СВО в октябре прошлого года. На посвященной ему странице во «ВКонтакте» экс-режиссер объяснил решение намерением вернуть родным возможность им гордиться.

В июле 2022 года Солнцевский районный суд Москвы приговорил Белостоцкого к 14 годам колонии строгого режима по делу о развратных действиях сексуального характера в отношении подростка, не достигшего возраста 14 лет. После апелляции из статьи убрали упоминания о применении насилия, а срок сократили до шести с половиной лет.

В материалах дела говорилось, что осенью 2018 года Белостоцкий в своей московской квартире совершил действия сексуального характера в отношении знакомого мальчика. Ребенок находился в беспомощном состоянии и сопротивляться не мог.