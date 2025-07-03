Сильные взрывы прогремели в Киеве

Серия взрывов прозвучала в Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил Telegram-канал «Общественное».

«В Киеве слышны звуки взрывов», — отметили в публикации.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сигналы воздушной тревоги включили в столице Украины с 22:57 по московскому времени.

Ранее стало известно о двух взрывах, которые прогремели на трассе рядом с Житомиром на северо-западе республики. В результате незначительные повреждения получила автозаправочная станция. Эпицентр взрыва, предположительно, находился на складе промышленного предприятия в селе Березина.

Несколько дней назад сообщалось, что серия взрывов раздалась в Одессе. После этого в городе зафиксировали несколько пожаров.