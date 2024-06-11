Арестованный генерал Попов избежит тюрьмы, если отправится на СВО

Адвокат Буйновский: следствие против Попова остановят, если он отправится на СВО

Расследование дела в отношении экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова приостановят, если мужчина отправится в зону специальной военной операции. Об этом заявил его адвокат Сергей Буйновский в беседе с ТАСС .

По его словам, для осуществления такого варианта непосредственному командиру обвиняемого нужно обратиться в военное следствие. После этого фигуранта могут отправить на СВО.

«Мы готовим соответствующие документы, в которых попросим в законном порядке отправить Ивана Попова в зону СВО для выполнения боевых задач», — заявил Буйновский.

Об аресте Попова стало известно 21 мая. Его подозревают в хищении более 1700 тонн изделий металлопроката, которая купила военно-гражданская администрация Запорожской области в рамках гуманитарной помощи. Изделия нужны были для строительства оборонных сооружений в зоне СВО.