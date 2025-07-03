В Японии высмеяли Макрона после звонка Путина

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона активно обсуждается японскими пользователями. Как сообщил портал Yahoo News Japan , читатели разозлились из-за его идеи о том, что налоги могут пойти не в казну, а в карман украинского президента Владимира Зеленского.

«Эммануэлю Макрону следовало приехать в Москву и встретиться с Владимиром Путиным лицом к лицу еще три года назад. Почему он озаботился налаживанием связей именно сейчас? Что такого произошло, о чем мы не знаем?» — задался вопросом один из комментаторов.

Другой пользователь отметил, что Япония потратила свыше двух триллионов иен на поддержку Украины.

«Наши чиновники так щедры с чужой страной, в то время как голодают их собственные граждане. Нас буквально оставляют без штанов», — сказал он, добавив, что нельзя просто так разбазаривать деньги налогоплательщиков.

Третий комментатор высмеял французского лидера за его потуги на дипломатической ниве. По его словам, Путина «эти все ужимки наверняка забавляют».

Ранее Макрон подвергся насмешкам во Франции. Соотечественники назвали его слова пустой болтовней.