В финал премии «Новая философия воспитания» вышли 12 наставников из Подмосковья

Региональный этап IV Всероссийской детской премии «Новая философия воспитания» завершился в Подмосковье. В число финалистов конкурса вошли 12 наставников из разных округов Московской области. Об этом сообщили в Минобразования МО.

Премия помогает выявить лучших советников и координаторов по воспитанию, педагогов, родителей и людей, которые сделали вклад в развитие духовно-нравственных ценностей у детей и подростков.

В ведомстве уточнили, что конкурс проходит в четырех основных и шести специальных категориях. В номинации «Навигатор детских открытий» в финал вышли Елена Мартыненко из Протвино и Валерия Батарева из Орехова-Зуева. В «Навигаторе профессиональных маршрутов» сильнейшими наставниками стали Белла Анастасова из Воскресенска и Анастасия Зинченко из Коломны. Среди «Вдохновителей команды» отметили коломенского педагога Елену Грибкову и подольского координатора Елену Соколову.

В специальных номинациях лидерами оказались шесть представителей региона: из Химок, Зарайска, Ступина, Лотошина, Орехово-Зуевского и Ленинского округов.

Директор Российского детско-юношеского центра Александр Кудряшов отметил, что теперь у советников директоров, активных школьников и родителей есть место, где они могут обсуждать важные вопросы образования и воспитания. Благодаря премии они имеют возможность делиться опытом своих регионов, изучать новые методы и подходы.

«Миссия „Новой философии воспитания“, амбассадорами которой являются „Навигаторы детства“, — в создании условий для всестороннего развития каждого ребенка, раскрытия его потенциала», — дополнил он.

В пресс-службе Минобразования Подмосковья напомнили, что всероссийский этап премии пройдет с 3 сентября по 15 октября. На заключительном состязании у педагогов Московской области будет возможность доказать свой профессионализм и стать абсолютными победителями.