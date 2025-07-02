Еще две страны ЕС перестали признавать пятилетние российские загранпаспорта

МИД: Литва и Латвия не будут признавать небиометрические загранпаспорта россиян

Литва и Латвия больше не будут признавать пятилетние загранпаспорта граждан России. Об этом сообщили в Telegram-канале консульского департамента МИД РФ.

«Власти Литвы и Латвии приняли решение не признавать российские пятилетние небиометрические загранпаспорта вслед за Данией, Францией, Чехией и Эстонией», — отметили в заявлении.

С 15 июля россияне могут пребывать на территории Латвии только на основании 10-летнего биометрического загранпаспорта. В департаменте также напомнили о своевременном оформлении документов для поездок за границу.

По данным АТОР, на начало июня пятилетние российские загранпаспорта не признают в Литве, Чехии, Дании, Эстонии, Франции и Исландии.

С 2022 года в странах Евросоюза не признают выданные российские загранпаспорта в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Более 10 лет эта норма также распространяется на заграничные паспорта жителей Крыма.