Дуров опроверг слухи об уходе Telegram из России

Сообщения об уходе мессенджера Telegram из России являются фейковыми. Об этом основатель мессенджера Павел Дуров написал в своем канале.

По словам предпринимателя, изначально новость создавали как шутку в сатирическом издании, однако ее растиражировали информационные каналы.

«Нам даже пришлось добавлять пометку с опровержением под такими постами в Telegram-каналах», — отметил Дуров.

Основатель соцсети подчеркнул, что на протяжении 12 лет Telegram отстаивает право людей на частную жизнь и свободный доступ к информации. Поэтому компания часто подвергается давлению со стороны медиа. Дуров предположил, что, возможно, сейчас Telegram столкнулся с целенаправленной дискредитацией.

В Сети ранее появилась информация, что мессенджер перестанет работать в России. Авторы постов связали это с конкуренцией с сервисом Max.