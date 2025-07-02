Дуров опроверг слухи об уходе Telegram из России
Дуров назвал фейковой новость об уходе Telegram из России
Сообщения об уходе мессенджера Telegram из России являются фейковыми. Об этом основатель мессенджера Павел Дуров написал в своем канале.
По словам предпринимателя, изначально новость создавали как шутку в сатирическом издании, однако ее растиражировали информационные каналы.
«Нам даже пришлось добавлять пометку с опровержением под такими постами в Telegram-каналах», — отметил Дуров.
Основатель соцсети подчеркнул, что на протяжении 12 лет Telegram отстаивает право людей на частную жизнь и свободный доступ к информации. Поэтому компания часто подвергается давлению со стороны медиа. Дуров предположил, что, возможно, сейчас Telegram столкнулся с целенаправленной дискредитацией.
В Сети ранее появилась информация, что мессенджер перестанет работать в России. Авторы постов связали это с конкуренцией с сервисом Max.