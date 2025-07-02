Российский боец вынес раненого сына с поля боя в зоне СВО

Боец из Башкирии вытащил на руках своего тяжелораненого сына из-под вражеского обстрела в зоне спецоперации. Об этом сообщил портал Gorobzor.ru .

Сержанта с позывным Шеф мобилизовали в сентябре 2022 года. Его отец прибыл в зону СВО в декабре 2023 года. Шеф получил ранение в июле 2024 года, выполняя боевые задачи в Угледаре. Возвращаясь с бойцами в пункт временного размещения, он наступил на противопехотную мину ВСУ и был тяжело ранен.

Парень более суток провел под минометными обстрелами и атаками украинских дронов, без воды и еды. Отец мужчины стал добровольцем в эвакуационной группе, чтобы его спасти.

«Он нашел своего сына и нес его на руках, в том числе по открытой местности. Путь в пять километров казался вечностью, ведь атаки противника не прекращались», — уточнили авторы портала.

Отец спас сына, члены эвакуационной группы также не пострадали. Позже боец с позывным Гиря, ставший свидетелем этой истории спасения, описал ее в стихах.

Ранее в зоне СВО 18-летний боец ВС РФ вызвал огонь на себя ради спасения сослуживцев.