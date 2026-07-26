«Пауки в банке». Путин раскрыл, что происходит на Украине

Украинская верхушка погрязла в постоянных конфликтах, объяснил президент России. В Киеве делят украденные у собственного народа деньги, разворовывают и дотации от доноров с Запада.

«Они все там передрались, переругались, как пауки в банке, <… > делят и друг друга изживают со свету, бегут за границу, прячутся, опять возвращаются и так далее. Какое же там единство?» — констатировал Владимир Путин.

Своей позицией российский лидер поделился на встрече с экипажами военных кораблей. Глава государства принял моряков в день Военно-морского флота России.

В беседе с военными Владимир Путин также отметил, что главнейшей задачей для России после завершения СВО станет сохранение сплоченности нации.

На той же встрече российский президент допустил, что Украина в какой-то момент потеряет свои западные регионы.

«Все исторически станет на свои места», — объяснил Владимир Путин.