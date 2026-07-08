08 июля 2026 15:59 Атака на объекты ВПК в Киеве: под ударом — производство компонентов для ракет «Фламинго» Историк Кнутов: Россия ударами по ВПК лишает Украину производственных мощностей 0 0 0 Эксклюзив

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Военные объекты в Киеве и других регионах Украины подверглись очередной мощной атаке — ВС России в ночь на 8 июля нанесли массированный удар возмездия. Подробности — в материале 360.ru.

Атака ВС России на украинские объекты ВПК в Киеве 8 июля В ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру ВС России в ночь на 8 июля нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам ВПК Украины, сообщила пресс-служба Минобороны. В Киеве удалось поразить: промышленное предприятие компании «Самсунг-Украина», на котором осуществлялось производство и хранение комплектующих для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго»;

цех по сборке БПЛА большой и средней дальности. Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что по столице нанесли удар семью ракетами: пятью баллистическими «Искандерами» и С-400, а также двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П. Снаряды запустили со стороны Черного моря, ВСУ сбить их не смогли. После нескольких взрывов в Киеве в ряде районов города произошло аварийное отключение электроэнергии. В Деснянском районе ракета поразила склады. В Святошинском районе после удара загорелось нежилое здание, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Мощный пожар в центре столицы продолжался несколько часов.

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Удары по регионам Украины По словам мэра Харькова Игоря Терехова, ракета прилетела в объект в Немышлянском районе на востоке города. Издание «Украинская правда» сообщило не менее чем о трех попаданиях ракет в Немышлянском и Основянском районах. Перебои с электроснабжением начались в территориальной общине города Зенькова, с водоснабжением — в Полтавской области после повреждения объекта критической инфраструктуры. Власти предупредили местных жителей, что подача воды будет осуществляться по графику. Населению также посоветовали сделать необходимые запасы. Украинские СМИ сообщили и об ударах по Черниговской области. Там зафиксировали 12 попаданий по целям транспортной инфраструктуры и другим объектам. По данным ТСН, БПЛА атаковали Одесскую область. Воздушную тревогу объявили около 08:00 утра, беспилотники заметили в акватории Черного моря. Сообщалось о прилетах в Житомирской, Сумской, Днепропетровской областях и Николаеве.

Фото: РИА «Новости»

Значение ударов по ВПК Украины Россия сейчас напрямую работает по предприятиям, которые производит дроны большой дальности — это Firepoint компания, рассказал 360.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. «В том числе завод на базе „Самсунг“, который находится в Киеве, он производил компоненты для ракет Firepoint, и по нему был нанесен удар. Кроме того, удары наносятся по предприятиям, которые производят дроны средней и малой дальности. Буквально два дня назад такой удар был, или даже день назад», — добавил специалист. По его словам, Россия целенаправленно работает по предприятиям, которые занимаются беспилотниками и крылатыми ракетами и старается лишить Украину производственных мощностей, которые могут обеспечить ее ударными средствами. «Достаточно эффективная практика, учитывая попадания, особенно в Вишневом, где был взорван склад боеприпасов, и в том числе там хранились снаряды обедненного урана», — заключил специалист.

Фото: РИА «Новости»

Ракета «Фламинго»: характеристики Военный эксперт Алексей Борзенко отдельно в беседе с 360.ru остановился на характеристиках ракеты «Фламинго», по производству компонентов для которой ударили российские силы. По его словам, это не самостоятельная разработка, а своего рода «композит»: в ней объединили узлы от разных иностранных ракет, а сборка носит штучный характер — речь идет о партиях в 10-20 единиц. «Эту ракету можно назвать композитом: в единое целое подгоняли узлы от разных ракет, причем старых и дешевых. Где‑то остались компоненты у британцев, их переслали, а потом их уже собирают в единое целое», — объяснил эксперт. Ключевая характеристика «Фламинго» — средний уровень возможностей. Борзенко сравнил ее с отечественными системами и подчеркнул существенную разницу в классе.

Это на порядок ниже, чем «Калибр», «Искандер» или Х‑101. Даже нельзя сравнивать.

По оценке специалиста, по своим параметрам ракета соответствует уровню 80‑х годов, ее максимальная боевая часть — порядка 200-300 килограммов, а скорость — средняя. Важным моментом является эффективность российских средств ПВО против этой ракеты. «Сбивается всеми нашими средствами. Практически целая линейка наших ПВО может ее перехватывать», — сказал специалист. Он также отметил высокий процент поражения целей российской противовоздушной обороной — на уровне 97-98%. Еще один аспект — способ производства и уязвимость производственной цепочки. Поскольку сборка «Фламинго» ведется из привозных компонентов и носит не конвейерный, а штучный характер, удары по точкам сборки снижают риски применения ракеты. «Лучше, если мы ее уничтожим на земле, чем она куда‑то полетит», — подчеркнул эксперт, комментируя ночной удар ВС России по производству компонентов для ракеты. Таким образом, по оценке эксперта, «Фламинго» не является серьезной угрозой — ракета отражает ограниченность возможностей ВСУ.