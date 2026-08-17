Украине предрекли зиму без света и тепла

Предстоящей зимой на Украине могут возникнуть серьезные проблемы с электро- и теплоснабжением, заявил декан факультета международных экономических отношений Финансового университета Павел Селезнев. Об этом сообщила ИС «Вести» .

Комментируя удары ВС России по крупнейшему на Украине металлургическому заводу в Кривом Роге и крупнейшему в страны нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Селезнев отметил, что подобные объекты критически значимы для поддержания украинской экономики на плаву. Сейчас их выводят из строя.

«По прогнозам экспертов, предстоящая зима может для Украины пройти без электроэнергии и без тепла», — рассказал ученый. Он добавил, что простых жителей страны уже призывают делать запасы продуктов питания и теплой одежды, чтобы как-то пережить морозы.

Ранее российские военные нанесли групповой удар по предприятиям ВПК в Киеве, НПЗ в Кременчуге и криворожскому металлургическому комбинату.