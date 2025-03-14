Жителей 8 населенных пунктов принудительно эвакуируют в Сумской области

Власти решили эвакуировать жителей ряда населенных пунктов в Сумской области на севере Украины. Об этом на официальной странице в Facebook* сообщила областная администрация.

«На заседании Совета обороны области по представлению военного руководства было принято решение о проведении обязательной эвакуации населения из восьми населенных пунктов», — заявили представители местной власти.

Эвакуация затронет жителей сел и поселков Юнаковской и Миропольской территориальных общин. Оттуда планируется вывезти 543 человека. Среди них есть дети.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что Сумскую область необходимо взять под контроль, чтобы создать зону безопасности вдоль границы с Украиной. Это во время посещения командного пункта курской группировки войск предложил президент России Владимир Путин.

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