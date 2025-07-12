Глава Наро-Фоминска проверил капитальный ремонт школы в Сафьине

Капитальный ремонт школы в Сафьине проверили глава Наро-Фоминска Роман Шамнэ, представители администрации и родительского комитета. Объект планируют сдать к 1 сентября.

«Мы рады, что процесс сдвинулся, и дети 1 сентября пойдут в новую школу. Задача именно такая. Подрядчик это понимает, много сделал уже. В целом, у нас порядка 5-6 объектов по городскому округу — это еще Алабино, Наро-Фоминская первая, Васильчиновская и детский сад в Апрелевке», — добавил глава муниципалитета Роман Шамнэ.

В Софьинской школе обновят классы, спортивный зал и входные группы. Темпы капитального ремонта позволяют надеяться, что уже скоро идеи проектировщиков будут реализованы.

Здание Софьинской школы было построено в 1983 году по проекту болгарских архитекторов. В программу капитального ремонта школа попала внепланово по прямому распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«И подрядчик, и администрация нас поддерживают и учитывают все наши пожелания, пожелания родителей. Мы сохранили внутри очень красивые исторические арки, где будет расположена история нашей школы, ее золотой фонд — педагогический и детский, потому что школа славится как своими педагогами, так и выпускниками», — сказала директор Софьинской школы Лилия Андреева

В ходе капитального ремонта будет сохранен исторический облик здания и соблюден общий архитектурный стиль деревни Софьино.