Озеленение центральной клумбы на улице Ленина началось в Химках

Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки

Садовники украсят центральную клумбу на улице Ленина в Химках бегониями, цинерариями, каннами и другими растениями. Они устойчивы к любым погодным условиям и неприхотливы в уходе.

В основе цветочной композиции — красные и розовые бегонии, а также цинерарии. Цветы обладают способностью очищать воздух от пыли.

Для украшения садовники также выбрали канну красных и оранжевых оттенков. Свою популярность они получили благодаря яркой окраске, а также высокой устойчивости к солнцу и высоким температурам.

Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
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Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
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Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
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Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
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Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
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Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
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Площадь также украсят травянистыми растениями с ярко зеленой и бордовой листвой — колеус Блюма. Они сохраняют свой вид до поздней осени.

Ранее высадили 50 саженцев берез в рамках экологической акции «Зеленый регион». Деревья украсили сквер «Победы» в Новых Химках. Инициатива направлена на повышение уровня экологической культуры и благоустройство общественных пространств.

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