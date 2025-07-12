На «Белгород-Арену» упал беспилотник

«В результате падения начался пожар», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают оперативные службы. По предварительным данным, здание стадиона не получило серьезных повреждений.

Арена строилась с 2015-й по 2021-й годы. Здесь проходили турниры по волейболу, баскетболу, гандболу, мини-футболу, теннису и другим видам спорта.

Накануне в Таганроге обломки обезвреженного беспилотника обнаружили на территории Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева (ТАНТК). В результате ЧП никто не пострадал.