Сумскую область нужно взять под контроль, чтобы создать зону безопасности вдоль границы с Украиной. Об этом заявил в эфире телеканала «России 24» замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

«Мы должны и Сумскую область взять, и все вот эти территории, которые у нас до самого Приднестровья есть» — сказал он.

По словам Алаудинова, сейчас боевики ВСУ не могут оказать активное сопротивление. Он выразил уверенность, что создание зоны безопасности поможет быстрее отодвинуть украинские войска и обеспечить спокойствие для мирного населения.

Ранее во время посещения командного пункта курской группировки войск президент России Владимир Путин выступил с предложением создать зону безопасности вдоль государственной границы.

Он также поставил задачу полностью разгромить подразделения ВСУ на территории Курской области. В своем докладе начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил об освобождении 86% территории в российском регионе.