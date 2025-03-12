Путин предложил рассмотреть создание зоны безопасности вдоль госграницы

Президент России Владимир Путин во время посещения командного пункта курской группировки войск предложил создать зону безопасности вдоль государственной границы. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Конечно, нужно подумать о будущем и о создании зоны безопасности вдоль государственной границы», — сказал он.

Глава государства подчеркнул необходимость разгромить противника, окопавшегося в курском приграничье, в кратчайшие сроки. Путин также выразил уверенность, что боевые задачи, стоящие перед российскими подразделениями, будут успешно выполнены.

До этого начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил, что бойцы ВС РФ уже взяли под контроль более 1,1 тысячи квадратных километров территории Курской области (86%). Он также отметил, что группировка ВСУ потеряла более 68 тысяч человек и свыше семи тысяч единиц боевой техники.