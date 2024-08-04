Железную дорогу повредило в Полтавской области
«Укржелдорога»: в Полтавской области повреждена железнодорожная инфраструктура
Железная дорога получила повреждения после серии взрывов в Полтавской области. Об этом сообщила компания «Укржелдорога».
«Повреждены колеи, контактная сеть, опоры», — уточнили в пресс-службе.
На месте происшествия специалисты ведут восстановительные работы, пострадавших нет. Несколько поездов Харьковского направления изменили маршруты. На станции составы прибывают с существенными задержками.
Вечером 3 августа взрывы прогремели в Полтавской области на фоне воздушной тревоги. Украинские СМИ писали, что российские войска нанесли ракетный удар по аэродрому Миргород.
Ранее несколько мощных взрывов раздались в Киевской области. Российские войска ликвидировали военные склады в Белоцерковском районе.