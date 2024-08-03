Взрывы прогремели в Полтавской области на фоне воздушной тревоги

Взрывы прогремели в городе Миргород Полтавской области на фоне воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Взрывы в Миргороде», — говорится в сообщении.

До этого Воздушные силы Украины сообщили, что две крылатые ракеты летят в Сумской области в сторону Полтавской.

Издание «Украина.ру» написало, что российские войска нанесли ракетный удар по аэродрому Миргород в Полтавской области.

Кроме того, сигнал воздушной тревоги звучит не только в Полтавской, но также в Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях, по данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Еще раньше издание сообщило о взрывах на окраинах в Харькове.

Ранее взрывы прогремели в Винницкой области, в области и еще семи регионах страны включили воздушную тревогу. До этого была слышна серия взрывов в Одессе.