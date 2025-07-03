Парламент Армении одобрил национализацию «Электросетей» бизнесмена Карапетяна

В парламенте Армении во время второго, окончательного чтения приняли законопроекты, которые разрешают национализацию компании «Электросети» бизнесмена Самвела Карапетяна. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Изменения в законе поддержали 65 депутатов, 27 высказались против. Представители оппозиции заявили, что процесс является незаконным и направленным на захват компании.

Согласно принятым поправкам, регулятор сможет инициировать административные процедуры в случае угрозы безопасности энергетической сферы или нарушений прав потребителей.

Добровольный отказ от лицензии даст комиссии право назначить временного управляющего для продолжения работы компании.

Кроме того, правительство получит преимущественное право на покупку компании в случае ее продажи, уведомив лицензиата о намерении в течение трех месяцев. Стоимость приобретения не должна превышать рыночную стоимость, определяемую согласно закону «Об оценочной деятельности».

Ранее член совета АНО «Евразия» Микаел Бадалян заявил о запуске репрессивной машины в Армении, указав на силовые акции и беззаконие премьер-министра Никола Пашиняна.