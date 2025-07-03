Ведущий радио «Комсомольская правда» Михаил Антонов умер в 49 лет

После продолжительной болезни в 49 лет умер ведущий радио «Комсомольская правда» Михаил Антонов. Сообщение об этом опубликовали на странице редакции во «ВКонтакте» .

«Миша был не просто голосом радио „КП“. Он был и останется душой нашей радиостанции. <…> Сегодня Миши не стало. Но его голос навсегда останется в эфире», — написали коллеги Антонова.

Михаил работал на радио «Комсомольская правда» со для его основания в феврале 2009 года. Также у Антонова было среднее медицинское образование: после армии он устроился фельдшером. Однако спустя годы сменил направление деятельности и в итоге нашел себя в качестве ведущего.

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