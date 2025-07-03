Предприниматель из Воскресенска стал автором лучшего стартапа России

В Национальном центре «Россия» 27 июня состоялся финал всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ в формате «Стартап как диплом». Победителем стал студент Государственного университета управления и предприниматель из Воскресенска Данила Яковлев.

Данила, обучающийся на четвертом курсе Института отраслевого менеджмента по специальности «Управление малым и средним бизнесом», разработал инновационную технологию переработки стекла, которая позволяет получать готовый продукт — стеклянную гальку.

Его проект «#PRОСтекло» предлагает экологичное решение, направленное на снижение нагрузки на окружающую среду и создание востребованного материала для строительства и ландшафтного дизайна. Этот стартап демонстрирует успешное внедрение зеленых технологий в промышленность.

Отметим, что Данила уже несколько лет занимается развитием экологически ориентированного бизнеса в Воскресенске. Его компания по сбору и переработке вторсырья «Экогрупп» вернула в экономику страны более 1,5 миллиона килограммов отходов в виде полезного вторичного сырья.