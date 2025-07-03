Глава Фрязина провел встречу с участниками СВО и их семьями

В День ветеранов боевых действий, в ДК «Исток» состоялась традиционная встреча администрации с участниками специальной военной операции и их близкими. Мероприятие прошло в атмосфере выставки «Гордимся Победой» и было посвящено памяти павших воинов и поддержке тех, кто продолжает служить.

В ходе встречи за чашкой чая обсуждались волнующие семьи вопросы, в том числе меры поддержки участников СВО и дополнительная помощь их родственникам. Руководитель Ассоциации ветеранов СВО в Фрязино Игорь Какушкин рассказал о возможностях организации, направленных на помощь бойцам и их семьям — адаптации к мирной жизни, защите прав и интересов.

Особое внимание уделялось содействию в трудоустройстве ветеранов. «Мы активно взаимодействуем с руководителями фрязинских предприятий по вопросам наставничества и дальнейшего трудоустройства ребят», — отметил Игорь Какушкин.

«Это не просто дата в календаре, а день, когда мы обязаны почтить память павших воинов, которые отдали свою жизнь во имя безопасности нашей страны. Их героизм, подвиги, верность долгу никогда не будут забыты», — подчеркнул глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.