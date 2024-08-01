Военные склады попали под удар в Киевской области
ТАСС: сопротивление сообщило о поражении складов ВСУ в Киевской области
В Киевской области прогремели мощные взрывы. Российские войска атаковали военные склады в Белоцерковском районе и расположение Вооруженных сил Украины в Броварском, сообщил ТАСС координатор подпольного движения Сергей Лебедев.
По его данным, первый удар нанесли в 03:20 в городе Белая Церковь. Произошел прилет около железнодорожных складов с сильной детонацией. Следующий взрыв прогремел спустя две минуты в Броварах.
«Прилет, скорее всего, в место дислокации», — сказал подпольщик.
Минувшей ночью на Украине объявляли воздушную тревогу. Взрывы послышались на востоке, в городах Днепропетровск и Запорожье. В предыдущий день удары нанесли по военному аэродрому в Полтавской области, пункт размещения наемников — в Киевской, место расположения ВСУ — в Кировоградской.