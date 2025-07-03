Завод порошковых красок в Истре расширят благодаря льготному займу

Завод порошковых красок «Теста» расширит производство в Истре благодаря льготному займу. Об этом сообщили в министерстве инвестиций Подмосковья.

«Объем инвестиций в расширение производства порошковых покрытий компании „Теста“ превышает 42 миллиона рублей. Инвестпроект получил поддержку по совместной программе федерального и регионального Фондов развития промышленности „Проекты развития“», — рассказала зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компании выдали льготный заем на 33 миллиона рублей. Благодаря ее расширению в регионе появится 20 рабочих мест. Проект запустят в 2026 году.

«Теста» уже приобрела землю и производственный объект в Истре и ведет закупку необходимого оборудования. На заводе будут выпускать архитектурные порошковые краски — до 400 тонн в год.