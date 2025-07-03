Дорожные знаки отремонтировали еще в 10 округах Подмосковья. Работыпровели в Балашихе, Павловском Посаде, Долгопрудном, Чехове и других муниципалитетах.

Как рассказали в региональном Минтрансе, специалисты «Мосавтодора» восстановили знаки на улицах Гагарина и Наркомвод в Жуковском, Салтыковском путепроводе в Балашихе, Большой Покровской улице в Павловском Посаде, проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном, улице Крупской в Орехово-Зуеве, улице Полиграфистов в Чехове и улице Екатерины Дашковой в Серпухове.

Работы также провели на улице Горячева в поселке городского типа Удельная, 4-м километре Осташковского шоссе в Мытищах и на дороге в деревне Кривцово.

«Отсутствующий или поврежденный знак не позволяет правильно оценить дорожную ситуацию, что повышает риск возникновения аварии. Поэтому специалисты Мосавтодора оперативно принимают меры по ремонту и замене деформированных знаков», — пояснили в ведомстве.

Специалисты также проконтролировали состояние ограждений, светофоров и лежачих полицейских.