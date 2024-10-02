Зеленский провел кадровые перестановки во внешней разведке

Владимир Зеленский сменил двух заместителей главы Службы внешней разведки Украины. Указы об этом появились на сайте его офиса.

Согласно документам, Олег Луговской стал первым замглавы спецслужбы. Кроме того, одним из заместителей вместо Олега Синайко стал Геннадий Богач. С чем связаны кадровые перестановки — неизвестно.

Ранее украинские СМИ сообщили, что своей должности может лишиться начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*. Однако, по их данным, ему не предложат посольскую должность, в отличие от экс-главкома ВСУ Валерия Залужного или бывшего главы СНБО Алексея Данилова.

В начале сентября Зеленский провел множество перестановок в правительстве. Депутат Верховной рады Александр Дубинский связал их с провалами украинской армии на фронте.

* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.