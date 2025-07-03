Урок мужества в честь Дня ветеранов боевых действий прошел в Химках

Воспитанникам военно-патриотического клуба «Сова», ветеранам боевых действий и активистам рассказали о том, как возникла памятная дата.

«Многие из нас знают таких людей лично: соседи, коллеги, учителя, отцы. Они живут рядом, часто не рассказывая ничего о себе. А ведь за каждым из них — история подвига, образец настоящего мужества и верности Родине. Сегодня мы говорим спасибо каждому солдату, офицеру, медработнику, водителю, связисту, всем, кто прошел через боевые конфликты и остался верен долгу» — сказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Отметим, что на данный момент в Подмосковье проживает более 100 тысяч ветеранов боевых действий.

Член химкинского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Антон Зенькович напомнил, что военнослужащим сейчас необходима любая помощь, в том числе поддержка близких и земляков.

«С первых дней СВО мы в Химках объединились ради общего дела — помогать тем, кто защищает нас. В сборе гуманитарной помощи участвуют и школы, и предприятия, и волонтеры. Это стало настоящим народным движением. Сегодняшние ветераны — это люди, рядом с которыми мы живем. И все, что мы делаем для них, — это вклад в сильную страну», — поделилась муниципальный депутат Инна Монастырская.

Патриотическое мероприятие стало частью масштабной программы «Успех V единстве поколений».