Перестановки в правительстве Украины связаны в том числе с обрушением фронта под Красноармейском и не несут для страны никакого смысла. Об этом в Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Обычно при смене правительства или министров руководствуются какой-то логикой. Изменением подходов. Необходимостью усилить то или иное направление. Что-то поменять. В эпопее по смене министров Зеленского этого нет ни на йоту», — подчеркнул он.

Политик допустил, что украинский кабмин обновляют, чтобы создать видимость перемен для внешних наблюдателей. Перестановки также нужны, по мнению Дубинского, чтобы укрепить позиции главы офиса президента Украины — Андрея Ермака.

В это же время, добавил нардеп, у ВСУ полный провал под Красноармейском (украинское название — Покровск).

«И плевать, что вся конструкция может рухнуть в любой момент <…> Все должны знать, что Ермак круче всех. Пусть даже для этого размер Украины сократится до одной области», — заключил депутат, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

Британский аналитик Александр Меркурис предположил, что кадровые перестановки в украинском правительстве связаны с попыткой Владимира Зеленского удержать власть.