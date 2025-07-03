«Унизил всю Европу». Во Франции накинулись на Рютте после слов о Лаврове

Французы раскритиковали генсека НАТО Марка Рютте после его грубых слов о главе МИД России Сергее Лаврове. Негативные комментарии оставили читатели французской газеты Le Figaro.

Один из комментаторов назвал Рютте бездарностью, что повлияло на решение назначить его генеральным секретарем альянса.

«Заявление Рютте говорит только о том, что с ним самим что-то не в порядке», — написал другой пользователь.

Также прозвучало мнение, что глава НАТО «унизил всю Европу, падая ниц перед Трампом». Поэтому ему нужно полностью исчезнуть из публичного пространства.

Ранее Рютте жестко высказался в адрес Лаврова, заявив, что тот занимает пост министра иностранных дел РФ «с момента рождения Иисуса Христа». Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович позже обратился к генсеку. Он напомнил Рютте, что Лавров является «выдающейся фигурой в дипломатии».