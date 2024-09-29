Офис Зеленского не нашел Буданову места в зарубежном посольстве после отставки

«Новое время»: в случае отставки Зеленский не назначит Буданова послом

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, признанный в России террористом и экстремистом, рискует остаться без работы. Офис президента нашел ему замену, но решил не отправлять бывшего чиновника за рубеж в качестве посла, как экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщило «Новое время» .

Источник издания в силовых структурах подтвердил слухи о готовящейся отставке Буданова. Новым руководителем ГУР, по его информации, может стать 55-летний Олег Иващенко, ныне занимающий должность главы Службы внешней разведки Украины. Собеседник журналистов подтвердил, что ротация кадров произойдет в ближайшее время.

«Такой вариант существует», — сказал он.

Однако источник опроверг назначение Буданова послом Украины. О такой перспективе сообщали украинские Telegram-каналы.

Буданов возглавил разведку в августе 2020 года. В ноябре 2023 года стало известно о неудавшемся покушении на него. Тогда пострадала жена чиновника.