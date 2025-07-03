«Упал и начал кричать». Россиян ударило током на пирсе в турецком отеле

Семью россиян, прилетевшую на отдых в пятизвездочный отель в Кемере, ударило током на пирсе. Сильнее всего пострадал ребенок. Мать девочки Виктория Ситникова поделилась с 360.ru подробностями произошедшего.

В Турцию они прилетели утром 29 июня. Тем же вечером семья решила прогуляться по пирсу отеля и сфотографироваться на фоне волн. Дочь первой подошла к канату, ограждающему пирс, прикоснулась к нему и ее ударило током.

«Поскольку там напряжение ниже, чем 220 вольт, то оно действует таким образом, что руку сжимает, мышцы сводит и невозможно отпустить [руку]», — пояснила собеседница 360.ru.

Девочка не смогла разжать пальца и соскользнула с пирса в море. Отец хотел спасти дочь, но тоже получил разряд, схватившись за тот же канат.

«Он упал, начал кричать. Я не понимаю, что происходит. Решила прыгнуть за ребенком, также схватилась за канат. Все то же самое. То есть руку сильно сжимает, невозможно отодрать от каната, при этом тебя долбит током», — рассказала она.

Виктория добавила, что в отеле они не получили никакой помощи, но потом в больнице зафиксировали полученные при падении травмы. Дочери поставили капельницу, так как она очень плохо себя чувствовала. Руководство отеля отказалось компенсировать стоимость испорченного отдыха, а также показать видео с камер.

«Мы сидим практически все время в номере у дочки. Стресс. У нее страх приходить на пирсы. В море она тоже боится купаться. Она себя периодически плохо чувствует. У нее тошнота, потеря аппетита», — рассказала она.

Семья уже обратилась за помощью в полицию, к туроператору, в консульство, а также к адвокатам.