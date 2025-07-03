«Это клевета». Популярный коуч опроверг обвинения в изнасиловании ученика

Коуча по маркетингу и создателя «Фабрики миллионеров» заподозрили в домогательствах. Несовершеннолетний ученик обвинил его в изнасиловании. В комментарии 360.ru предприниматель назвал эту информацию клеветой.

«Это клевета. Я буду подавать заявление в полицию на этих людей», — сказал он.

По словам коуча, его шантажируют, поэтому он будет обращаться в правоохранительные органы.

По данным Telegram-канала Mash, в сентябре 2022 года 37-летний коуч познакомился с 14-летним подростком, который купил его курс. Подросток проходил обучение удаленно, но в ноябре его пригласили на очную встречу в Москву.

Давыдов оплатил ему проживание в отеле, а потом якобы уговорил остаться в его номере. На следующий день, как сообщили авторы канала, мальчик понял, что над ним надругались. Наставник отвез ученика в Сочи, где домогательства продолжились, как заявил парень. Пострадавший обратился в полицию только в июне этого года. Следователи завели уголовное дело.

Ранее в Уфе тренера по горнолыжному спорту обвинили в изнасиловании несовершеннолетних учениц. Жертвами педофила стали две сестры.