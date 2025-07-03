Умерла советская актриса из «Возвращения Мухтара» Татьяна Шелига

Советская и украинская актриса театра и кино Татьяна Шелига, известная по ролям в сериалах «Когда мы дома» и «Возвращение Мухтара», ушла из жизни в возрасте 76 лет. Об этом сообщила ее дочь Анастасия Савицкая-Шелига в Facebook*.

Дочь артистки не раскрыла причину ее смерти.

Шелига родилась 10 декабря 1948 года в Киеве. В 1972 году окончила Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТ в Москве. Потом 23 года проработала в Севастопольском театре русской драмы.

С 1995 по 2010 год служила в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки. Шелига была удостоена звания заслуженной артистки Украины.

Актриса посвятила сцене и кинематографу более 50 лет. Она запомнилась множеством образов, но особую любовь зрителей заслужили ее роли в таких популярных сериалах, как «Возвращение Мухтара» и «Когда мы дома».

Кроме того, артистка занималась дубляжем, озвучив десятки картин для российского и украинского проката. В последние года Шелига преподавала актерское мастерство и уделяла больше времени семье.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.