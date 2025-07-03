Доступность городской среды для людей с ОВЗ оценили в Балашихе

В рамках проекта «Единая страна — доступная среда» депутат Совета депутатов городского округа Балашиха Антон Орешков встретился с представителями сообщества лиц с ограниченными возможностями здоровья. На встрече обсудили ключевые вопросы, связанные с обеспечением доступности социальных объектов в Балашихе, а также планы по реализации программ поддержки для людей с инвалидностью.

Участники поделились предложениями по улучшению инфраструктуры и созданию комфортных условий для жизни. Антон Орешков отметил важность таких встреч.

«Благодарю всех за открытую дискуссию и конструктивные идеи. Эти обсуждения помогают нам глубже понять потребности людей с ограниченными возможностями и находить практические решения для повышения качества их жизни. Наша цель — сделать Балашиху городом, где каждый чувствует себя комфортно и уверенно», — сказал Орешков.

Депутат подчеркнул, что подобные мероприятия проводятся в Балашихе на регулярной основе, способствуя развитию инклюзивной среды и укреплению диалога между властями и сообществом. Такие встречи позволяют не только выявлять актуальные проблемы, но и разрабатывать эффективные меры для их решения, делая городскую среду более доступной.