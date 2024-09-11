«Ведомости»: проект «Украинский легион» в Польше существовал только на бумаге

Попытки создать в Польше «Украинский легион» для участия в боях в составе ВСУ провалились. Предполагалось, что обучение украинцев в Европе начнут в августе. Однако проект так и не реализовался, сообщили «Ведомости».

В начале июля президент Владимир Зеленский анонсировал создание «Украинского легиона» в Польше, в который могли вступать проживающие в ЕС украинцы. Польские власти должны были поощрять добровольцев к вступлению в ВСУ.

Министр МИД Радослав Сикорский утверждал, что тысячи украинцев уже готовы присоединиться к легиону. Экс-посол Василий Зварыч также заявил о большом количестве заявок от добровольцев.

Однако по факту проект «Украинский легион» оказался имитацией. По данным издания Dziennik Gazeta Prawna, киевский режим до сих пор не начал набор в легион. Вся работа закончилась на техническом соглашении о его функционировании.

Бывший подполковник СБУ ранее Василий Прозоров ранее заявил о массовом уходе иностранных наемников из ВСУ. Когда они приезжают и видят реальную картину в украинских войсках, то предпочитают вернуться на родину.